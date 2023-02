Quaresima: Trani, al via domani un ciclo di quattro incontri in preparazione alla Pasqua

“Pellegrini del Vangelo per tutti. Va’ e ripara la mia casa” è il tema della catechesi cittadina per giovani e adulti che, da domani 1° marzo, si terrà con cadenza settimanale per quattro mercoledì consecutivi a Trani, presso la chiesa del Carmine, retta dai Padri Barnabiti, alle 20.

“In questo tempo di preparazione alla Santa Pasqua – spiegano gli organizzatori – abbiamo pensato di condividere l’esperienza della sinodalità, ispirati dalle parole che Cristo stesso rivolse al giovane Francesco mentre era in preghiera davanti al crocifisso di S. Damiano”.

Appuntamento dunque mercoledì 1° marzo per “Ripara il mio cuore”, con padre Roberto Palmisano; l’8 marzo con “Ripara la mia storia”, guidato da suor Roberta Decleva. L’incontro del 15 marzo, “Ripara il mio mondo”, è affidato a padre Piergiorgio Taneburgo. Infine, il 22 marzo, “Ripara la mia Chiesa”, a cura di don Sergio Pellegrini, vicario episcopale diocesi di Trani.