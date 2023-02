Comunicazioni sociali: Facoltà teologica Italia settentrionale sez. Torino, al via sabato un corso di alta formazione

Prenderà il via sabato 4 marzo il “Corso di alta formazione in comunicazioni sociali” organizzato dal ciclo di specializzazione in Teologia morale sociale della Facoltà teologica di Torino in collaborazione con la Commissione per le Comunicazioni sociali della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta, la delegazione interregionale della Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc), il Polo Teologico torinese e l’Unione cattolica della stampa italiana (Ucsi) del Piemonte. Il percorso formativo si svolgerà a Torino in nove incontri, sempre al venerdì pomeriggio (ore 15-19) o al sabato mattina (ore 9-13), in via XX Settembre 83 (in presenza oppure on line, a scelta del partecipante). Tra i docenti ci saranno don Fabrizio Casazza, Chiara Genisio, Massimo Giannini, Alessandro Ginotta, Francesco Ognibene, don Luca Peyron, Franco Pizzetti, Alberto Riccadonna, don Stefano Stimamiglio, Marco Tarquinio e Vincenzo Varagona.

Il corso è rivolto a giornalisti, operatori della comunicazione, docenti, teologi, sacerdoti, diaconi e religiose/i, giuristi e avvocati, amministratori pubblici e uditori interessati ad approfondire le tematiche proposte. Il corso è gratuito per i giornalisti iscritti all’Ordine; verrà richiesto all’Ordine dei giornalisti l’accreditamento dei singoli incontri in presenza per la concessione di crediti formativi per la formazione continua.