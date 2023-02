Diocesi: Torino, giovedì giornata di studio “Religiose e migranti: costruiamo insieme il futuro!”

“Religiose e migranti: costruiamo insieme il futuro!”. Questo il tema della giornata di studio e riflessione che si terrà giovedì 2 marzo a Torino. L’iniziativa, ospitata dalle 9.30 alle 16 in via Cottolengo 22, è organizzata dall’Ufficio per la Pastorale migranti dell’arcidiocesi di Torino, dal Coordinamento regionale Migrantes Piemonte e Valle d’Aosta e dall’Unione delle Superiore maggiori d’Italia (Usmi) per riflettere sulla ricchezza dei carismi e delle culture e sulla missione cristiana nel campo della mobilità umana.

Dopo il momento di preghiera iniziale, i lavori saranno introdotti dai saluti di mons. Marco Prastaro, vescovo di Asti e delegato Migrantes della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta, e da suor Azia Clairano, delegata nazionale dell’Usmi. Seguirà l’intervento di mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa. Spazio poi alle riflessioni proposte da Sergio Durando, coordinatore regionale Migrantes, suor Gemma Dalmasso, delegata regionale Migrantes Usmi. La mattinata si concluderà con la condivisione nei gruppi. Nel pomeriggio sono previsti momenti di animazione e in assemblea, prima delle conclusioni che saranno affidate a mons. Prastaro.