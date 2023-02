Diocesi: Fabriano, sabato incontro formativo per catechisti con focus sul tema “nella delusione irrompe il Risorto”

Sarà il brano evangelico dei due discepoli di Emmaus il filo conduttore dell’incontro formativo per catechisti promosso per sabato 3 marzo dall’Ufficio catechistico della diocesi di Fabriano-Matelica. L’appuntamento, ospitato dalle 17.30 presso il teatro San Giovanni Bosco di Fabriano, sarà l’occasione per focalizzare il tema “nella delusione irrompe il Risorto”. “Il cammino di noi catechisti, come quello di ogni cristiano, spesso ci può apparire difficile”, spiegano dall’équipe dell’Ufficio catechistico diocesano: “Quante volte possiamo sentirci scoraggiati, affaticati e delusi? E proprio in questi momenti di buio irrompe Cristo con la Sua luce nella nostra quotidianità”. A guidare la riflessione sarà Paolo De Martino, responsabile dell’Apostolato biblico dell’arcidiocesi di Torino. L’incontro, in accordo con l’Ufficio diocesano per la Pastorale scolastica, sarà valido anche ai fini dell’aggiornamento per gli insegnanti di religione della diocesi. “Ci auguriamo veramente che questo momento – concludono dall’équipe dell’Ufficio catechistico diocesano – possa essere un’occasione per una ricarica interiore, per una carezza al cuore con al centro la Parola con la quale il Signore ci viene incontro”.