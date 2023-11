Società: Issr Torino, domani giornata di studio “Scienza e fede dopo la pandemia. Tra minori certezze e nuove responsabilità”

Sarà dedicata a “Scienza e fede dopo la pandemia. Tra minori certezze e nuove responsabilità” la consueta “giornata” annuale di studio organizzata dall’Istituto superiore di Scienze religiose di Torino per domani, giovedì 23 novembre.

“L’esperienza della pandemia da Covid che abbiamo vissuto negli scorsi anni – viene spiegato in una nota di presentazione – ha segnato la nostra società, ha lasciato tracce, più o meno profonde, nelle diverse generazioni. Ma quando è stata decretata a livello politico la conclusione della stagione pandemica, la voglia di normalità ha comprensibilmente preso il sopravvento, impedendo di approfondire alcuni nodi che quei mesi tribolati avevano messo in evidenza”.

Domani, dalle 17.30 alle 19.30 presso l’aula magna del Polo teologico torinese, interverranno padre Carlo Casalone, della Pontificia Accademia per la vita, con una relazione su “Ci si può ancora fidare della scienza? Fiducia ed etica nel rapporto tra scienza e società” e Paola Bignardi, del Centro Toniolo di Brescia, con una relazione su “Niente sarà più come prima? Giovani, pandemia e senso della vita”. L’appuntamento, moderato da Alberto Piola, sarà anche trasmesso in diretta su YouTube, canale TeologiaTorino.