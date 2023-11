Papa Francesco: i familiari dei palestinesi ricevuti stamattina accompagnati dal parroco di Gaza, p. Romanelli

(Foto Vatican Media/SIR)

Questa mattina il Papa, alle 7.30 a Casa Santa Marta, ha ricevuto 12 familiari di ostaggi israeliani nel conflitto di Gaza e successivamente, nell’Auletta dietro l’Aula Paolo VI, 10 familiari di palestinesi di Gaza, tra cristiani e musulmani. Questi ultimi – a quanto si apprende – erano accompagnati da padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza, e da un sacerdote della Chiesa greco-cattolica ortodossa. Il Papa, secondo quanto si apprende, ha vissuto gli incontri con angoscia e preoccupazione per quanto sta accadendo, manifestando vicinanza al dolore di entrambe le parti. Poi l’udienza generale in piazza San Pietro, in cui lo stesso Santo Padre ha dato notizia dei due incontri distinti, durati circa mezz’ora l’uno.