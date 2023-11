Afghanistan: Maiorino (M5S), “Avvenire ha puntato un faro per non lasciare sole le donne”

“Avvenire ha puntato un faro per non lasciare sole le donne afghane”. Così la senatrice Alessandra Maiorino, coordinatrice del Comitato politiche di genere e diritti civili del Movimento 5 stelle, oggi pomeriggio nella sala caduti di Nassirya del Senato, durante la presentazione del libro dal titolo “Noi afghane. Voci di donne che resistono ai talebani”, a cura delle giornaliste del quotidiano Avvenire, Viviana Daloiso, Antonella Mariani, Lucia Capuzzi. Il volume è la raccolta di quaranta testimonianze di donne che ancora vivono in Afghanistan o sono emigrate in Italia dopo il ritorno dei talebani, nell’agosto del 2021. “Come donna e come rappresentante delle istituzioni – ha spiegato la senatrice – non posso non avvertire un senso di colpa nei confronti dell’Afghanistan e in particolare in prossimità della giornata contro la violenza sulle donne e mi chiedo, se ci fossero state più donne nei negoziati, se la decisione di abbandonare l’Afghanistan sarebbe stata diversa”. “Nonostante la repressione – ha aggiunto –, le donne organizzano manifestazioni lampo in posti diversi. Ci sono padri, fratelli e cugini che le sostengono. È chiaro che la battaglia non può essere condotta esclusivamente dalle donne”. In conclusione la senatrice ha ricordato di aver presentato un emendamento al decreto in discussione alla Camera per chiedere alla maggioranza una strada per far lavorare in Italia le tante donne afghane che erano impegnate nel settore sanitario.