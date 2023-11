Papa Francesco: udienza, fa salire cinque bambini sulla papamobile, sbandieratori sul sagrato

Papa Francesco ha cominciato l’udienza di oggi in piazza San Pietro facendo salire a bordo della jeep bianca scoperta, per il giro tra i vari settori di piazza San Pietro, cinque bambini, maschi e femmine. Lungo il tragitto, protagonisti come di consueto sono stati i bambini, che Francesco ha salutato e accarezzato grazie al solerte aiuto degli uomini della Gendarmeria Vaticana. Terminato il percorso tra le transenne lungo le quali si sono accalcati i fedeli, il Papa si è congedato dai suoi piccoli ospiti, compiendo l’ultimo tratto che lo separava dalla sua postazione al centro del sagrato attorniato dagli sbandieratori, posti ai due lati della scalinata.