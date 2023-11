Scuola cattolica: Fidae, oggi a Roma la 78ª Assemblea nazionale. Domani e venerdì il convegno “Quale incanto per il villaggio globale dell’educazione?”

“L’incanto, la meraviglia e il sogno sono dei valori che vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi per costruire la nuova scuola, c’è bisogno però della collaborazione di tutti perché la trasmissione del sapere non può mai essere dissociata dall’educazione, ecco perché è fondamentale che i docenti, le famiglie e le istituzioni facciano la loro parte nella costruzione di quello che dovrà essere il villaggio globale dell’educazione”. Così la presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich, presenta la 78ª Assemblea nazionale della Fidae che si svolgerà a Roma dal 22 al 24 presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma. L’assise inizierà oggi, mercoledì 22 novembre, dopo l’udienza generale del Santo Padre, con una sessione pubblica intitolata “Scuola cattolica in Italia: quale futuro?” con mons. Claudio Giuliodori, presidente della Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università, e con Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della Cei.

Dopo lo svolgimento dell’Assemblea, che non prevede elezioni, si svolgeranno 3 giorni di convegni e workshop intorno al tema scelto “Quale incanto per il villaggio globale dell’educazione?”. Tantissimi gli ospiti che si alterneranno nella location Pontificia Università della Santa Croce, a partire dai saluti del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

“Anche le scuole paritarie hanno aderito al minuto di silenzio per Giulia Checchettin – continua Kaladich – ma crediamo che si possa e si debba fare di più per l’educazione e la prevenzione. Anche per questo, dopo la prassi anti-bullismo, abbiamo creato una certificazione per la parità di genere, in base anche alle indicazioni dell’Agenda2030, e proprio il 28 novembre abbiamo in programma un’audizione presso la prima scuola che ha adottato le linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere”.

Qui il programma completo dell’Assemblea e degli eventi promossi dalla Fidae.