Agricoltura e alimentazione: Coldiretti, il 23 e il 24 novembre a Roma il XXI Forum internazionale. Tra gli ospiti il card. Zuppi

È in programma giovedì 23 e venerdì 24 novembre a Villa Miani a Roma, il XXI Forum internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti. L’apertura è prevista per le ore 9,30 con la conferenza stampa di presentazione del Rapporto Coldiretti/Censis “La guerra in tavola” sull’impatto dell’inflazione sui consumi degli italiani, fra strategie di risparmio e profondi cambiamenti nelle abitudini alimentari delle famiglie, raccontate concretamente attraverso la mostra su come cambiano i menu nelle case degli italiani. Il Forum è l’appuntamento annuale per l’agroalimentare che riunisce i maggiori esperti, opinionisti, ed esponenti del mondo accademico nonché rappresentanti istituzionali, responsabili delle forze sociali, economiche, finanziarie e politiche nazionali ed estere. Interverranno all’apertura del Forum il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il direttore generale Censis Massimiliano Valerii ed il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Particolare attenzione alla candidatura Unesco della cucina italiana, con lo studio Coldiretti e The European House – Ambrosetti su valore del Made in Italy a tavola e l’esposizione sui colossi del Made in Italy allestita a Villa Miani, il Piano Mattei per l’agricoltura in Africa e le migrazioni, l’innovazione e la competitività delle imprese, la sfida energetica e la transizione ecologica, le politiche per l’Europa ed il valore della filiera agroalimentare. Confermata la presenza del card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, assieme a Matteo Salvini, Antonio Tajani, Adolfo Urso, Marina Elvira Calderone, Raffaele Fitto, Gennaro Sangiuliano, Maurizio Leo, Giulio Tremonti, Maurizio Martina, Vincenzo Gesmundo, Felice Adinolfi, Alessandro Apolito, Gian Carlo Blangiardo, Annamaria Capparelli, Massimo D’Alema, Giuseppe De Filippi, Hugo Doyle, Luigi Ferraris, Giampiero Massolo, Diego Fusaro, Mauro Gambetti, Marco Hannappel, Gianluca Lelli, Matteo Lorito, Richard McCarthy, Angelo Mellone, Samia Nkrumah, Antonio Preziosi, Michele Quaroni, Domenico Quirico, Angelo Maria Petroni, Giuseppe Ricci, Giulio Sapelli, Paolo Scaroni, Luigi Scordamaglia, Mario Sechi, Fabio Tamburini, Federico Vecchioni, Wendell Wallach e Chiara Zaganelli. L’appuntamento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito www.coldiretti.it.