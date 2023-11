Pace: Rete mondiale di preghiera del Papa, attraverso “Click To Pray” una novena per invocarla per la Terra Santa e il mondo intero

foto SIR/Marco Calvarese

Papa Francesco chiede di pregare per la pace nel mondo e in Terra Santa, perché “le controversie vengano risolte con il dialogo e i negoziati e non con una montagna di morti da entrambe le parti”. E la Rete mondiale di preghiera del Papa propone una novena (https://issuu.com/popesprayernet/docs/novena_-_beati_coloro_che_si_adoperano_per_la_pace). “Non è la prima volta che il Papa rivolge un appello alla pace – ricorda una nota della Rete mondiale di preghiera del Papa –. Non passa settimana che non chieda di pregare con insistenza per la pace nella martoriata Ucraina, o per tanti altri Paesi, come ultimamente per il Sudan. E quante volte ha denunciato la guerra e i conflitti che nascono nel cuore dell’uomo e nella paura verso l’altro?”, evidenziando che “ogni guerra è una sconfitta!”. “Quante volte, al contrario, in mezzo a un mondo diviso e frammentato, Francesco ha voluto promuovere i valori della pace, della convivenza e del bene comune?”, prosegue la nota, ricordando che il Papa “oggi ci invita nuovamente a pregare con più insistenza per la pace nel mondo e in Terra Santa. Francesco ci chiede di pregare per la grave situazione in Palestina e in Israele, dove tante persone hanno perso la vita. Quante volte, con dolore, ha chiesto l’apertura di spazi per garantire gli aiuti umanitari e il rilascio degli ostaggi?”.

Il 17 ottobre, evidenzia la Rete mondiale di preghiera del Papa, “ha invitato tutti i credenti a unirsi alla Chiesa in Terra Santa e a dedicare la giornata alla preghiera e al digiuno, perché ‘la preghiera è la forza mite e santa da opporre alla forza diabolica dell’odio, del terrorismo e della guerra’. Mentre ci avviciniamo all’Avvento, nella speranza della nascita del Principe della Pace, Gesù, ci invita ancora una volta a pregare”.

Oltre a pubblicare il video con l’appello di Papa Francesco per la pace in Terra Santa, la Rete mondiale di preghiera del Papa propone una novena per la pace nel mondo e per la Terra Santa, la Palestina e Israele. Lo fa attraverso “Click To Pray”, l’app ufficiale di preghiera del Papa, dove Francesco ha il suo profilo personale. Nell’app – gratuita e scaricabile su smartphone – così come sul sito “Click To Pray”, è possibile trovare i testi della preghiera, che la Rete mondiale di preghiera del Papa mette a disposizione per quanti desiderano unirsi al Santo Padre nella novena.