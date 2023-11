Sinodo: suor Murray (Uisg), “essere una comunità di fede in cui tutti siano coinvolti”

(Foto SIR)

“Non è un nuovo elemento nella vita della Chiesa, tanto meno una moda o uno slogan. La sinodalità è un’espressione della natura della Chiesa, della sua forma, del suo stile e della sua missione”. Così suor Patricia Murray, segretaria esecutiva dell’Unione internazionale superiori generali (Uisg), nella condivisione dell’esperienza al Sinodo alla 100ª assemblea dell’Unione superiori generali (Usg) in forma congiunta con l’Uisg. La Conversazione nello Spirito è stata “una scuola del cuore”, ha aggiunto, richiamando un momento centrale del Sinodo in merito al discernimento sul ruolo delle donne nella Chiesa e alle “nuove frontiere da esplorare”. Suor Murray ha invitato a “creare una Chiesa in cui le persone possano di nuovo sentirsi a casa, una comunità di fede in cui tutti siano coinvolti e dove le persone si conoscano e dialoghino tra di loro”.