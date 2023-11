Austria: Nora Tödtling-Musenbichler prima donna presidentessa della Caritas nazionale. “Serve una rete di umanità”

(Foto Caritas Österreich)

Per la prima volta nella sua storia, Caritas Austria ha una donna come presidente. Nora Tödtling-Musenbichler (40 anni) è stata eletta ieri dall’assemblea generale della Caritas nel centro educativo di St. Arbogast, nel Vorarlberg, come successora di mons. Michael Landau (63), che lascia dopo dieci anni di presidenza. Tödtling-Musenbichler dirige la Caritas della diocesi di Graz-Seckau. Tödtling-Musenbichler ha espresso la sua gioia per la sua elezione e ha spiegato che in un tempo caratterizzato da crisi, incertezza e complessità, la Caritas vive “valori di solidarietà e coesione” e vuole donare fiducia e speranza. “Come Caritas, sosteniamo tutte le persone che non hanno voce o non vengono ascoltate, le persone ai margini della società in Austria, così come coloro che sono colpiti da guerre e disastri in tutto il mondo. Abbiamo bisogno di una rete sostenibile e stabile di umanità”, ha detto Tödtling-Musenbichler. Il vescovo delegato per la Caritas, mons. Benno Elbssi, si è congratulato con Tödtling-Musenbichler e ha sottolineato di sapere che la Caritas Austria è in ottime mani sotto il nuovo consiglio esecutivo. Ha elogiato il presidente uscente Landau per “aver messo non solo in pratica la missione fondamentale del Vangelo, ma anche averlo reso accessibile a tutti gli uomini” e averlo così “tradotto nel nostro mondo, rendendolo concreto e tangibile.