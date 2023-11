Eurobarometro: euro e dispositivo per la ripresa e la resilienza continuano a godere di un ampio sostegno pubblico

Secondo l’ultimo sondaggio Eurobarometro della Commissione europea, “il sostegno pubblico all’euro rimane molto forte”. L’indagine, diffusa oggi, rivela che il 79% degli intervistati ritiene che l’euro sia “una cosa positiva per l’Ue” e il 69% pensa che sia “una cosa positiva per il proprio Paese”. Inoltre, i risultati mostrano un elevato livello di sostegno al Recovery and Resilience Facility, lo strumento al centro di NextGenerationEu. Una forte maggioranza degli intervistati (70%) “sostiene l’idea di un piano di ripresa che aiuti tutti gli Stati membri, a condizione che realizzino investimenti e riforme ecologiche, digitali e sociali”. L’indagine ha inoltre consentito di raccogliere le opinioni dei cittadini su questioni relative alle monete e banconote in euro. È emerso che il 66% degli intervistati è favorevole all’abolizione delle monete da 1 e 2 centesimi. L’indagine Eurobarometro è stata condotta attraverso interviste a oltre 18.600 intervistati provenienti dai 19 Stati membri della zona euro, tra il 2 e il 9 ottobre 2023.