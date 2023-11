Diocesi: Lucca, al via la seconda tappa della visita pastorale di mons. Giulietti. Da domani a Viareggio

Con una concelebrazione eucaristica nella chiesa di Sant’Antonio a Viareggio, presieduta dall’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti, prenderà il via la seconda tappa della visita pastorale. La messa si terrà giovedì 23 novembre alle 21 e tutte le comunità della “Chiesa nella città di Viareggio” sono invitate a partecipare.

Dopo la città di Lucca, la cui visita è terminata il 22 ottobre scorso, ora tocca a Viareggio con le sue parrocchie: Migliarina, Sant’Andrea, Sant’Antonio, San Giovanni Bosco, San Paolino, Santa Rita, Sette Santi, Terminetto e Varignano. Il programma di questa tappa, consultabile sul sito internet della diocesi (https://www.diocesilucca.it/visitapastorale/), prevede vari appuntamenti fino a domenica 17 dicembre quando la messa conclusiva sarà celebrata nella chiesa della Resurrezione al Varignano. La visita pastorale nella diocesi è iniziata il 6 ottobre nella cattedrale di Lucca e in tre anni mons. Giulietti visiterà tutte le “comunità parrocchiali”, iniziando proprio dalle 2 “Chiese nella città” di Lucca prima e ora di Viareggio. Il primo appuntamento in programma a Viareggio è domani, alle 21, nella parrocchia Sant’Antonio per la celebrazione eucaristica di apertura.