Israele e Hamas: card. Parolin, accordo sugli ostaggi “passo avanti di enorme importanza”

“È un passo avanti di enorme importanza, perché mi pare che quella degli ostaggi sia la questione chiave anche per quanto riguarda l’intervento armato in Israele”. Così il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha risposto alle domande dei giornalisti sull’ipotesi di accordo tra Israele e Hamas sugli ostaggi, a margine di un incontro sul tema “La Commissione per la tutela dei monumenti e la salvaguardia del patrimonio architettonico della Santa Sede. 100 anni di attività (1923-2023)”. “Se si continua su questa strada – ha aggiunto il cardinale – si spera si possa arrivare ad una tregua definitiva e all’avvio di trattative per una soluzione pacifica”.