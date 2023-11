Scuola: Giorgetti (min. Economia) a Fidae, “senza educazione e formazione non può esserci progresso e sviluppo”

“Mi ha fatto molto piacere ricevere questo invito, ringrazio tutti i partecipanti e la presidente Virginia Kaladich per l’invito, mi dispiace non essere presente di persona, ci tenevo a mandarvi messaggio di ringraziamento per quello che fate, per questo altissimo compito che è l’educazione dei ragazzi, dei nostri talenti, delle generazioni che dovranno domani essere, un domani, risorsa produttiva e classe dirigente del Paese”. Comincia con queste parole il videomessaggio che il ministro per l’Economia e le Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha voluto inviare alla Fidae, impegnata a Roma nei lavori della 78ª Assemblea nazionale e negli eventi collegati. “Il vostro compito è di una responsabilità grandissima perché dai vostri insegnamenti dipende il nostro futuro, e io sono convinto che formazione ed educazione siano determinanti in tempi di grandi cambiamenti come quelli che stiamo vivendo”, ha proseguito il ministro, sottolineando che “proprio per questo incentivare la formazione è una priorità per il nostro Governo”. “La manovra – ha spiegato Giorgetti – si inserisce in quadro estremamente complesso, e, con lavoro paziente e responsabile, abbiamo concentrato le risorse su pochi obiettivi, chiari e ben delimitati, per fornire risposte certe a esigenze dei più vulnerabili, in particolare sulle famiglie, per compensare la perdita di potere di acquisto che hanno subìto finora. Tuttavia siamo molto attenti agli sforzi generosi in termini di passione, di impegno e di tempo ma anche di risorse economiche che impiegate verso gli alunni disabili le cui iscrizioni sono in forte aumento nelle scuole paritarie cattoliche: è un tema che ci sta molto a cuore, e il nostro è uno sguardo consapevole verso i problemi che incontrate tutti i giorni, verso le difficoltà di molti istituti che hanno secoli di storia. Buon lavoro per questi giorni di convegno su temi così importanti, perché senza formazione non può esserci progresso e sviluppo”.