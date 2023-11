Cinema: FEdS, a Torino lunedì l’incontro “Il gusto de ‘La ricotta’. Il corto di Pasolini e la critica cattolica, sessant’anni dopo”

La Fondazione Ente dello Spettacolo (FEdS), in collaborazione con il Torino Film Festival, promuove la tavola rotonda “Il gusto de ‘La ricotta’. Il corto di Pasolini e la critica cattolica, sessant’anni dopo”. L’incontro, organizzato a sessant’anni dall’uscita dell’opera di Pier Paolo Pasolini inclusa nel collettivo Ro.Go.Pa.G., si terrà a Torino lunedì 27 novembre, dalle 10 alle 12, presso il Laboratorio multimediale “G. Quazza” dell’Università di Torino (Palazzo Nuovo, via Sant’Ottavio, 20).

“L’evento nasce dalla volontà della Fondazione Ente dello Spettacolo di riabilitare in seno alla critica cattolica il film di Pasolini, dopo l’accusa di vilipendio alla religione, i tagli e le censure che nel 1963 ne decretarono il ritiro dalle sale”, spiega una nota.

Il convegno prenderà il via con la proiezione del film “La ricotta” in versione originale restaurata e non censurata per proseguire con il dibattito introdotto da mons. Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e direttore della Rivista del Cinematografo, e Steve Della Casa, direttore artistico del 41° Torino Film Festival.

Federico Pontiggia, giornalista e critico cinematografico della Rivista del Cinematografo, modererà l’incontro cui parteciperanno Alberto Anile, conservatore della Cineteca nazionale, David Grieco, regista, sceneggiatore e giornalista, Paola Valentini, professore ordinario presso l’Università di Torino, Raffaele Chiarulli, ricercatore presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e Davide Maria Zazzini, critico cinematografico della Rivista del Cinematografo.

È possibile partecipare anche da remoto collegandosi attraverso la piattaforma Webex.