Malaria: Unicef/Oms/Gavi, arrivate in Camerun le prime 331.200 dosi di vaccino RTS,S

Sono iniziate le spedizioni dell’RTS,S, il primo vaccino contro la malaria raccomandato dall’Oms, con 331.200 dosi arrivate ieri sera a Yaoundé, in Camerun. La consegna è la prima in un Paese non coinvolto in precedenza nel programma pilota per il vaccino contro la malaria e indica che la vaccinazione contro la malaria nelle aree a più alto rischio del continente africano inizierà a breve. Ne danno notizia Unicef, Oms e Gavi, l’Alleanza per i vaccini. Quasi ogni minuto, un bambino sotto i 5 anni muore di malaria. Nel 2021, ci sono stati 247 milioni di casi di malaria a livello globale, che hanno causato 619.000 decessi. Di questi decessi, il 77% riguardava bambini sotto i 5 anni, soprattutto in Africa. Il peso della malaria è massimo nel continente africano, che rappresenta circa il 95% dei casi globali di malaria e il 96% dei decessi correlati nel 2021.

Nelle prossime settimane è previsto l’arrivo di altre 1,7 milioni di dosi di vaccino RTS,S in Burkina Faso, Liberia, Niger e Sierra Leone, mentre altri Paesi africani riceveranno le dosi nei prossimi mesi. Ciò significa che diversi Paesi si trovano ora nella fase finale dei preparativi per l’introduzione del vaccino contro la malaria nei programmi di vaccinazione di routine, che dovrebbero vedere la somministrazione delle prime dosi nel primo trimestre del 2024. Per introdurre qualsiasi nuovo vaccino nei programmi di vaccinazione essenziali sono necessari preparativi completi, come la formazione degli operatori sanitari, l’investimento in infrastrutture, la capacità tecnica, lo stoccaggio del vaccino, il coinvolgimento e la domanda della comunità, la programmazione e l’integrazione dell’introduzione del vaccino insieme alla fornitura di altri vaccini e interventi sanitari. La distribuzione del vaccino contro la malaria presenta l’ulteriore sfida di un calendario di quattro dosi che richiede un’attenta pianificazione per una distribuzione efficace.

Dal 2019, Ghana, Kenya e Malawi hanno somministrato il vaccino con un calendario di 4 dosi a partire da circa 5 mesi di età in distretti selezionati come parte del programma pilota, noto come Malaria vaccine implementation programme. Oltre 2 milioni di bambini sono stati raggiunti dal vaccino contro la malaria nei tre Paesi africani, con un calo del 13% della mortalità per tutte le cause nei bambini di età idonea a ricevere il vaccino e una sostanziale riduzione delle malattie gravi da malaria e dei ricoveri ospedalieri. Altri risultati chiave del programma pilota mostrano che la somministrazione del vaccino è elevata, senza alcuna riduzione nell’uso di altre misure di prevenzione della malaria o nella somministrazione di altri vaccini.