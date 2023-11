Diocesi: Brescia, domani convegno “Contratti di lavoro e collaborazioni possibili in parrocchia e negli enti ecclesiastici”

“Contratti di lavoro e collaborazioni possibili in parrocchia e negli enti ecclesiastici”. Questo il tema del convegno in programma domani, giovedì 23 novembre, a Brescia. Dalle 9.30 alle 12.30, presso il Polo culturale diocesano, si terrà una mattinata “per aiutare parrocchie ed enti ecclesiastici della diocesi di Brescia – spiega una nota – a comprendere quali sono gli strumenti disponibili per attivare rapporti di collaborazione e di lavoro compatibili con le norme civilistiche e le autorizzazioni canoniche”.

Dopo l’introduzione di Enzo Gaspari, presidente di San Lorenzo srl (Società di servizi della diocesi di Brescia), sono previste diverse relazioni: di “Normative e autorizzazioni canoniche” parlerà don Giuseppe Mensi, vicario episcopale per l’amministrazione, mentre Flavio Moroni, ragioniere commercialista revisore legale, illustrerà “Il lavoro subordinato e i contratti collettivi”; il commercialista Fabrizio Spassini spiegherà la differenza tra “Dipendenti e volontari” e Gianfausto Zanoni, consulente del lavoro di Confcooperative Brescia, approfondirà “Le collaborazioni con il mondo delle cooperative”. La conclusione dei lavori – rivolti soprattutto a sacerdoti, direttori di oratorio, componenti dei Consigli per gli affari economici parrocchiali, amministratori di enti ecclesiastici della diocesi di Brescia – è prevista per le 12.30.