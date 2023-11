Honduras: Ine, i poveri sono il 73% della popolazione, il 53% vive in situazione di indigenza

Aumenta la povertà in Honduras, uno dei Paesi con maggiore vulnerabilità sociale dell’America Latina. Secondo gli ultimi dati dell’Istituto nazionale di statistica (Ine), il 73% della popolazione è povero e il 53% vive in condizioni di estrema povertà. I dati della Banca mondiale rivelano che, nonostante la posizione geografica privilegiata e le risorse naturali per superare la crisi, l’Honduras è al terzo posto tra le Nazioni latinoamericane al di sotto della soglia di povertà, superato solo da Guatemala e Haiti.

Mario Palma, coordinatore della ricerca del Forum sociale honduregno sul debito estero e lo sviluppo (Fosdeh), ha spiegato al network della Chiesa honduregna “Suyapa Medios” che, in pratica, più di 7 milioni di honduregni vive in condizioni precarie: “Quando è comparsa la pandemia, la povertà è aumentata, è logico che questi livelli siano aumentati, dal momento che l’economia non ha avuto nuovo impulso e la fornitura di servizi pubblici è carente”.

Inoltre, ha aggiunto il ricercatore, è improbabile che questa realtà cambi se si guarda all’economia del Paese, dato che oggi la popolazione è senza lavoro e il paniere alimentare di base aumenta ogni giorno.