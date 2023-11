Religiosi: card. Braz de Aviz (Santa Sede), “approfondire il fondamento e l’importanza della profezia della speranza”

(Foto Ufficio Comunicazione UISG)

“Il nuovo passo concretizzato in questo incontro insieme offre l’occasione per approfondire il fondamento e l’importanza della profezia della speranza nella scia del cammino sinodale della Chiesa. La ricchezza di questo cammino può sicuramente illuminare la stessa vita consacrata e le altre realtà della nostra società, lì dove il Signore chiama a vivere la propria consacrazione”. Lo scrive in un messaggio il card. João Braz de Aviz, prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, indirizzato ai partecipanti alla 100ª assemblea dell’Unione superiori generali (Usg) in forma congiunta con l’Unione internazionale superiore generali (Uisg) e in corso a Sacrofano.