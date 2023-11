Commissione Ue: altri 1,5 miliardi di euro in assistenza all’Ucraina. Gli aiuti totali salgono a 85 miliardi

Oggi la Commissione ha versato 1,5 miliardi di euro nell’ambito del pacchetto di assistenza macrofinanziaria per l’Ucraina. Con questo strumento, l’Ue “cerca di aiutare l’Ucraina a coprire le sue esigenze di finanziamento immediate, con un sostegno finanziario stabile, prevedibile e consistente nel 2023”. Con il pagamento di oggi, quest’anno l’Ucraina ha finora ricevuto 16,5 miliardi di euro nel quadro dell’assistenza macrofinanziaria. “Questo sostegno – spiega un comunicato – aiuterà l’Ucraina a continuare a pagare salari e pensioni e a mantenere operativi i servizi pubblici essenziali, come ospedali, scuole e alloggi per le persone trasferite”. Permetterà inoltre all’Ucraina di “garantire la stabilità macroeconomica e di ripristinare le infrastrutture critiche distrutte dalla Russia nella sua guerra di aggressione, come le infrastrutture energetiche, i sistemi idrici, le reti di trasporto, le strade e i ponti”.

La presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Nel mezzo della guerra di aggressione della Russia, questo aiuto finanziario da parte dell’Europa si è dimostrato determinante per la stabilità economica dell’Ucraina e per la continuità dei suoi servizi pubblici essenziali. Il nostro sostegno complessivo all’Ucraina ammonta attualmente a quasi 85 miliardi di euro, compreso l’equipaggiamento militare. E continueremo a sostenere l’Ucraina, con la nostra proposta di ulteriori 50 miliardi di euro di sostegno per gli anni successivi, fino al 2027”.