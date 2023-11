Giulia Cecchettin: card. Parolin, “situazione estremamente preoccupante”, “c’è bisogno di una mobilitazione generale”

“È una situazione estremamente preoccupante. Sono molto colpito di quello che è successo nella mia terra”. Così il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha commentato con i giornalisti la tragedia di Giulia Cecchettin, a margine dell’incontro sul tema “La Commissione per la tutela dei monumenti e la salvaguardia del patrimonio architettonico della Santa Sede. 100 anni di attività (1923-2023)”. “Ci sono state tante reazioni salutari”, ha aggiunto: “Si tratta di metterle in esecuzione, perché a diversi livelli si possa trovare una soluzione”. “C’è bisogno di una mobilitazione generale per prendere coscienza del fenomeno, in maniera molto precisa e determinata”, la proposta di Parolin per affrontare la piaga dei femminicidi, divenuta una vera e propria emergenza nel nostro Paese.