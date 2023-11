Diocesi: Amalfi, stasera celebrazione presieduta da mons. Soricelli e animata dalle corali a Cava de’ Tirreni

(Foto: diocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni)

Oggi, mercoledì 22 novembre, in occasione della festa di Santa Cecilia, l’arcivescovo di Amaldi-Cava de’ Tirreni, mons. Soricelli, incontrerà tutte le corali diocesane nel corso di una celebrazione che si terrà nella concattedrale di Cava de’ Tirreni, alle 19,30.

“La celebrazione vuole essere un inizio programmatico per coloro che svolgono all’interno delle comunità parrocchiali questo servizio di animazione e completamento della liturgia e anche per sostenere e custodire questo patrimonio di inestimabile valore all’interno della Chiesa”, spiega la diocesi in una nota.

“Le corali diocesane, con il loro canto e la loro musica, rappresentano un vero strumento di evangelizzazione nella misura in cui si rendono testimoni della profondità della Parola di Dio che tocca il cuore delle persone. Infatti nei momenti di gioia e nella tristezza, la Chiesa è chiamata ad essere sempre vicina alle persone, per offrire loro la compagnia della fede”, conclude la nota.