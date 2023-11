Diocesi: Padova, domani sera in cattedrale mons. Cipolla presiede la veglia “Testimoni di pace”

La Chiesa di Padova invita ancora una volta a pregare per la pace. Per questo promuove per domani, giovedì 23 novembre, alle 20.30 nella basilica cattedrale, a Padova, la veglia “Testimoni di pace” che sarà presieduta dal vescovo Claudio Cipolla.

La veglia, ricorda la diocesi in una nota, viene proposta un anno esatto dopo “Custodi di pace”: l’incontro di preghiera dello scorso anno (23 novembre 2022) con cui si dava avvio a un “viaggio” nel territorio diocesano della lampada della pace, che è passata di testimone da una comunità all’altra per otto mesi, cadenzando questo periodo con appuntamenti di preghiera. La lampada, poi, è stata consegnata, lo scorso 22 giugno, alla diocesi di Chioggia perché possa proseguire il suo pellegrinaggio di preghiera per invocare la pace.

Un anno dopo, dopo aver pregato per essere “custodi” del dono della pace, ci si vuole impegnare ancora di più a essere “testimoni”, sottolineando il desiderio di pace e la volontà di avere il coraggio di fare scelte di pace.

“Ci preoccupa il conflitto nella striscia di Gaza è ancora viva l’attenzione all’Ucraina e desideriamo pregare per tutte le vittime e i morti di queste guerre e delle altre 57 guerre in corso in questo momento nel mondo; dalla Nigeria allo Yemen, dal Mali alla Colombia, dal Sudan al Pakistan… Ogni angolo della terra sfigurato dalla guerra possa essere raggiunto dal balsamo della nostra preghiera!”: questo l’invito forte a ritrovarsi per pregare perché nel mondo ci sia pace.