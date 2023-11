Adozioni internazionali: Bordignon (Forum famiglie), “natalità e accoglienza vanno di pari passo. Investire su economia e persone”

“Sappiamo che natalità e accoglienza vanno di pari passo, sono due elementi costitutivi di uno stesso approccio alla vita e alle persone. Sul tema della cooperazione internazionale e quindi della valorizzazione della dignità umana, è necessario un investimento sull’economia e sulle persone”. Lo ha dichiarato Adriano Bordignon, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari, intervenuto al convegno “Dalla grave crisi delle adozioni internazionali a un Piano Mattei per l’adozione e l’affido dei bambini africani” che si è svolto a Roma. “Di fronte al grande bisogno di rispetto e di dignità dei più piccoli che si trovano in condizioni di sopravvivenza e abbandono – ha aggiunto – penso che sia necessario un lavoro importante di valorizzazione delle famiglie, anche in un’ottica sussidiaria, mettendole, cioè, nelle migliori condizioni possibili perché svolgano il compito di accudimento e accrescimento delle persone e dei bambini che vengono loro affidati”. Bordignon ha concluso: “Il lavoro è impegnativo, il bene che abbiamo di fronte è grande, penso che intorno a questo si possa mettere in piedi un’alleanza che vada oltre le parole, ma che porti ai fatti concreti”.