Spagna: Madrid, il card. Cobo invita la diocesi a partecipare alla giornata di digiuno, preghiera e penitenza per la pace indetta dal Papa il 27 ottobre

Al termine dell’udienza generale di ieri, Papa Francesco ha invitato i credenti di tutte le religioni a unirsi venerdì 27 ottobre a una giornata di preghiera, digiuno e penitenza per chiedere in modo speciale la pace per i luoghi in conflitto, soprattutto in Terra Santa e Ucraina.

Il card. José Cobo, arcivescovo di Madrid, “accogliendo l’appello del Papa”, invita “tutte le comunità, le parrocchie e i fedeli della diocesi ad unirsi il 27 a questa Giornata di preghiera per la pace, di fronte a quanto sta accadendo in Palestina e Israele, così come ciò che accade in Ucraina e in tanti luoghi della nostra Casa comune”. “Ci uniremo in preghiera a Roma – afferma il cardinale – dalle nostre case o nell’Eucaristia di quel giorno, o invitando a preghiere speciali nelle nostre comunità. Attraverso la preghiera comune, ci schieriamo a favore della pace e chiederemo che le armi siano messe a tacere e che si ascolti il grido degli innocenti che muoiono e soffrono”.