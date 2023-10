Guerra in Ucraina: Roma, ieri alla Festa del Cinema presentato in anteprima nazionale il cortometraggio “The Humanitarian Flight”

(Foto: Caritas)

Ieri pomeriggio, alla Festa del Cinema di Roma – presso Spazio “Lazio Terra di Cinema” della Regione Lazio, AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica –, ha avuto luogo la proiezione, in anteprima nazionale, del cortometraggio “The Humanitarian Flight” (“Volo umanitario”), l’unico documento storico del primo volo umanitario italiano organizzato da Caritas italiana e Open Arms, partito da Varsavia il 22 marzo 2022, a due settimane dallo scoppio della guerra in Ucraina.

A marzo 2022 l’attore e produttore cinematografico argentino Enrique Piñeyro, fondatore di Open Arms, con il suo Boeing privato da 330 posti, parte dall’aeroporto di Fiumicino con presenti a bordo solo gli operatori di Caritas Italiana, della stessa Open Arms e la mini-troupe organizzata dal giovane produttore e attore italiano Andrea Garofalo. Sia gli operatori sia la troupe non potranno scendere dall’aereo per ragioni diplomatiche e passeranno un’intera giornata all’interno di quest’ultimo. Il documentario mostra un aereo vuoto che parte da Roma e che poi si riempie esclusivamente di donne e bambini ucraini, accolti nelle Caritas diocesane in Italia.

“È stata un’esperienza incredibile filmare questo primo volo umanitario italiano – ricorda Andrea Garofalo, produttore di Waterclock Production –. Abbiamo cercato di dare speranza al mondo, speranza che ho visto negli occhi dei bambini che salivano sul quel volo”.