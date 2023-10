Sanità: Firenze, oggi e domani al Forum sistema salute visori e metaverso per scoprire la medicina del futuro

L’ottava edizione del Forum sistema salute si arricchisce con uno spazio che guarda direttamente al futuro: un padiglione dedicato alla realtà digitale immersiva. Il Forum si svolgerà oggi e domani, a partire dalle 10.30, alla Stazione Leopolda di Firenze. Il tema centrale, in un programma dai molteplici spunti e prospettive, sarà la “Ri-Evoluzione dell’Intelligenza” e la promozione del ricorso all’intelligenza artificiale in sanità.

Al Forum saranno discussi numerosi temi per riflettere sulla sanità del presente e ancor più del futuro: dalle malattie rare all’organizzazione della sanità territoriale, dalla gestione del personale umano e professionale alle risorse economico-finanziarie che saranno necessarie nei prossimi anni. Presenti decine di ospiti, esperti del settore, ricercatori e rappresentanti delle istituzioni. Tra gli altri interverranno Americo Cicchetti, neo direttore generale della Programmazione sanitaria del ministero della Salute, e Sebastiano Maffettone, professore di Filosofia politica e teorie della globalizzazione presso l’Università Luiss , direttore dell’Osservatorio Ethos (Luiss Business School).

Presso il Padiglione Adriano Olivetti – Area Vro il pubblico avrà l’opportunità di entrare in una realtà virtuale, grazie ad appositi visori, e scoprire come sarà la sanità nel 2030. Ci saranno ricostruzioni digitali di case di cura e ospedali e si potrà vedere una vera sala operatoria con un robot chirurgico controllabile a distanza dotato di precisione senza precedenti. Si potranno visionare archivi medici così come entrare all’interno di un pronto soccorso, scoprendo passo dopo passo le procedure e i dettagli dell’assistenza. Spazio anche alla fisioterapia e all’intrattenimento.

Durante il Forum si svolgerà la “Brain Battle – Chat Gpt Challenge”: esperienza interattiva che permette ai partecipanti di sperimentare il potenziale dell’intelligenza artificiale. Ospiti di diverse età e professioni si sfideranno per confrontare le capacità degli esseri umani rispetto a quelli dell’intelligenza artificiale.