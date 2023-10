Diocesi: Lucca, domani a Capezzano Pianore un incontro sul domenicano beato Angelo Orsucci

Continuano gli incontri itineranti finalizzati ad avvicinare le comunità parrocchiali della diocesi di Lucca al ruolo svolto dalle missioni all’estero di tanti missionari e religiosi della Lucchesia che hanno aperto cammini di evangelizzazione e dialoghi interreligiosi, lasciando tracce indelebili e di grande valore spirituale in diversi paesi del mondo.

Domani, venerdì 20 ottobre, alle ore 21, presso la parrocchia di Nostra Signore del Sacro Cuore di Gesù a Capezzano Pianore, don Beniamino Bedini con il supporto dell’Archivio storico diocesano invita la comunità ad un incontro seminariale, “Testimoni del Vangelo: il beato Angelo Orsucci. Attualità della sua missione e del martirio in Giappone”, per condividere gli studi realizzati nell’ambito del progetto “Thesaurum Fidei” promosso dall’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti, che ha consentito di aprire ponti culturali tra Lucca e le lontane terre della prefettura di Nagasaki, in Giappone. Qui per la prima volta era giunto il domenicano beato Angelo Orsucci (1573 Lucca – 1622 Nagasaki) e a seguire altri missionari come Allegrino Allegrini e Fedele Giannini, entrambi appartenenti al Pontificio Istituto Missioni estere (Pime).

Il seminario è aperto a tutti e in questa occasione è possibile acquistare copia del catalogo della mostra “Thesaurum Fidei Missionari Martiri e Cristiani Nascosti in Giappone 300 anni di eroica fedeltà a Cristo” edito dall’arcidiocesi di Lucca presso la Pacini Fazzi Editrice.