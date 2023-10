Società: Caritas e Regione Toscana, 3 incontri seminariali su “Nuovi centri al servizio della comunità. Modelli organizzativi e buone pratiche”

Caritas Toscana e Regione Toscana – all’interno dell’accordo di collaborazione volto a sviluppare azioni e percorsi innovativi nell’area sociale a sostegno della programmazione e gestione del welfare locale – hanno organizzato un ciclo di tre incontri seminariali, sul tema “Nuovi centri al servizio della comunità. Modelli organizzativi e buone pratiche”, uno per ogni area vasta. I laboratori, si legge sulla “Settimana tutti i giorni”, il quotidiano on line della diocesi di Livorno, intendono coinvolgere operatori di servizi sociali, Caritas, salute mentale, dipendenze, centri per l’impiego ed enti del Terzo settore sul lavoro di comunità nell’ambito dei nuovi centri servizi che si stanno costituendo nei territori. L’incontro prevede l’introduzione del tema da parte di esperti e la suddivisione in gruppi di lavoro che facciano emergere buone pratiche, nodi da sciogliere, proposte e suggerimenti da discutere poi tutti insieme nell’ottica di superare le barriere di accesso e definire nuovi modelli organizzativi maggiormente integrati. Il primo appuntamento è oggi, per l’area Toscana Nord Ovest, a Pisa, presso Centro I Cappuccini, in via dei Cappuccini, 2. Domani il secondo incontro, per l’area Toscana Sud Est, a Siena, al Centro pastorale Montarioso, in via Montarioso, 35. Infine, lunedì 23 ottobre, per l’area Toscana Centro, a Firenze, all’Istituto Fuligno, in via Faenza, 48.