In vista della 97ª Giornata missionaria mondiale, il Centro Missio della diocesi di Avezzano promuove per la serata di oggi, venerdì 20 ottobre, una veglia di preghiera itinerante. La partenza è fissata per le 21 dall’edicola della Madonna di Pietraquaria di Avezzano per raggiungere a piedi il santuario dove proseguirà la celebrazione e si riceverà il mandato missionario da parte del vescovo dei Marsi, mons. Giovanni Massaro.