Diocesi: mons. Nerbini (Prato), “il Papa ha concesso a don Spagnesi la dimissione dallo stato clericale”

“Accogliendo la richiesta del reverendo don Francesco Spagnesi, il Santo Padre gli ha concesso in data 20 settembre la dimissione dallo stato clericale e l’esonero dagli obblighi connessi con il ministero sacerdotale”. Lo comunica il vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini. Il sacerdote ha patteggiato nel dicembre del 2021 una condanna a tre anni e otto mesi per spaccio di droga continuato, appropriazione indebita dei soldi della parrocchia e truffa ai danni dei fedeli. “Tale deliberazione è stata comunicata all’interessato il giorno 17 ottobre 2023, ed è divenuta, per effetto di questa notifica, immediatamente efficace”, riferisce il vescovo che, nel comunicare questa notizia, non ha aggiunto alcun commento.