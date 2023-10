Diocesi: Verona, sabato 21 ottobre un convegno per un cammino condiviso tra tutte le realtà che si occupano di sport

“Componente importante dell’età evolutiva, lo sport ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura, sociale e familiare grazie al fatto che può essere uno strumento educativo fondamentale per i ragazzi. Lo sport è lo specchio della società in grado di trasmettere modelli di vita e pratiche di comportamento virtuose o meno. Guardando alla società odierna, agli studi e alle ricerche fatte riguardanti le nuove generazioni possiamo constatare che al giorno d’oggi i ragazzi hanno bisogno prima di tutto di testimoni e di guide all’interno di ‘luoghi’ significativi”. È anche quanto emerso dal confronto fra Ufficio per la pastorale dello Sport della diocesi di Verona, Coni Verona, alcune Federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società sportive e assessori allo sport e concretizzato nel manifesto sportivo “Prendersi cura della persona: la sfida dello sport veronese”.

Ora è il momento approfondire, condividere, aprire a tutti coloro che si occupano di sport in ambito ecclesiale e non queste tematiche in vista di un cammino condiviso. Per questo, sabato 21 ottobre, dalle 8.30 alle 13, ci sarà un convegno al Payanini Center di via San Marco a Verona che rimetterà al centro questo lavoro, guidati da mons. Domenico Pompili, vescovo di Verona.

L’invito è esteso a sacerdoti e operatori pastorali che sono coinvolti o hanno a che fare con le società sportive nel territorio della diocesi, allenatori, dirigenti e genitori interessati al tema. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a turismo@diocesivr.it o delegato.verona@coni.it indicando nome e cognome di ogni partecipante e realtà sportiva entro giovedì 19 ottobre.