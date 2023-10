Giornata missionaria mondiale: San Marino-Montefeltro, domani la veglia di preghiera diocesana

“Cuori ardenti e piedi in cammino” è il tema che Papa Francesco ha scelto per la Giornata missionaria mondiale 2023, prendendo spunto dal racconto dei discepoli di Emmaus. La veglia diocesana di preghiera missionaria di San Marino-Montefeltro si svolgerà domani, venerdì 20 ottobre, alle ore 20,45, presso il santuario del Cuore Immacolato in Valdragone, nella Repubblica di San Marino.

“È interessante notare – osserva il direttore del Centro Missionario diocesano, don Rousbell Parrado – che la nostra diocesi ha due patroni missionari: san Marino e san Leo, per questo vorrei condividere ‘i cuori ardenti e i piedi che camminano’ di due dei nostri missionari che hanno dato l’avvio al Centro missionario: don Erminio Gatti e don Marino Gatti. Fratelli di sangue, fratelli sacerdoti e fratelli missionari che hanno camminato non solo in tutto il territorio della diocesi, ma anche in diverse terre di missione: dal Ciad, al Mozambico, India, Tanzania, Etiopia, Messico, Bangladesh e Vietnam. I due parroci hanno, inoltre, accompagnato tanti fedeli nei Campi di lavoro missionario, facendo sì che ogni comunità ed ogni persona fosse un continuo ‘campo di lavoro missionario’”. Durante la serata verranno proposte anche le testimonianze di altri missionari partiti dalla diocesi o arrivati in diocesi.