Giornata missionaria mondiale: Piacenza-Bobbio, domani veglia in cattedrale, il 28 convegno diocesano

Come ogni anno il mese di ottobre è dedicato all’approfondimento del tema delle missioni. Per la Giornata missionaria mondiale di quest’anno Papa Francesco ha scelto un tema che prende spunto dal racconto dei discepoli di Emmaus, nel Vangelo di Luca “Cuori ardenti, piedi in cammino”. Questi due discepoli infatti nell’incontro con Cristo risorto si trasformano in attivi missionari. clicca qui per leggerla

E come ogni anno l’Ufficio missionario diocesano di Piacenza-Bobbio ha predisposto il materiale per la preghiera e l’animazione nelle nostre comunità pastorali. Il mese missionario trova il suo apice nella celebrazione della Giornata missionaria mondiale che ricorre nella penultima domenica del mese, ossia il 22 ottobre: ad anticipare la ricorrenza sarà celebrata una veglia venerdì 20 ottobre in cattedrale. Sabato 28 ottobre invece si svolgerà il convegno missionario diocesano presso la parrocchia di Santa Franca a Piacenza.