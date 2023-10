Parlamento Ue: attacchi di Hamas contro Israele e situazione umanitaria a Gaza, voto su risoluzione. Annuncio vincitori Premio Sakharov

(Foto Parlamento europeo)

(Strasburgo) Dopo il dibattito di ieri, i deputati voteranno oggi a mezzogiorno, nella seduta plenaria a Strasburgo, una risoluzione su Israele e Gaza. La bozza del testo condanna “fermamente gli attacchi terroristici di Hamas” e riconosce “il diritto di Israele a difendersi nel rispetto del diritto umanitario internazionale”. Richiede “corridoi umanitari verso Gaza e una maggiore assistenza umanitaria”, garantendo al tempo stesso che nessun denaro dell’Ue finanzi direttamente o indirettamente il terrorismo.

Durante la giornata la presidente Roberta Metsola annuncerà in plenaria il vincitore del Premio Sacharov per la libertà di pensiero di quest’anno, a seguito di una decisione della Conferenza dei presidenti del Parlamento (presidente Metsola e i leader dei gruppi politici). I tre finalisti sono: Jina Mahsa Amini e il Movimento donna, vita, libertà in Iran; Vilma Núñez de Escorcia e mons. Rolando José Álvarez Lagos (Nicaragua); donne che lottano per l’aborto gratuito, sicuro e legale: Justyna Wydrzyńska (Polonia), Morena Herrera (El Salvador) e Colleen McNicholas (Stati Uniti). La cerimonia di premiazione avrà luogo nel mese di dicembre.

La seduta si è aperta con un dibattito in aula nel quale gli eurodeputati discutono con la commissaria Ivanova l’iniziativa dei cittadini europei “Fur Free Europe”, che chiede il divieto dell’Ue di tenere e uccidere animali come unico o principale scopo della produzione di pellicce.

Fra in testi che saranno votati oggi: Stato di diritto a Malta sei anni dopo l’assassinio di Daphne Caruana Galizia; situazione tra Serbia e Kosovo; ricambio generazionale nelle aziende agricole dell’Ue.