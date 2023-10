Giornata missionaria mondiale: Padova, domani durante la veglia il vescovo Cipolla consegnerà mandato e crocifisso ai missionari in partenza

Venerdì 20 ottobre alle 21 in basilica cattedrale a Padova si terrà la veglia missionaria d’invio durante la quale il vescovo di Padova Claudio Cipolla consegnerà il crocifisso e affiderà il mandato missionario a quanti sono pronti a partire per un servizio missionario. Tema della veglia è “Cuori ardenti, piedi in cammino”, slogan della Giornata mondiale missionaria che si celebra domenica 22 ottobre.

La veglia di quest’anno vedrà un forte momento di testimonianza che vedrà ospiti il medico Cuamm operativo in Uganda Giovanni Dall’Oglio, fratello di padre Paolo Dall’Oglio, il gesuita rapito in Siria nel 2013 di cui non si hanno più notizia, e Alessandro Graziadei, giornalista della redazione di Unimondo. Dialogherà con loro Luca Bortoli, direttore del settimanale della diocesi di Padova, La Difesa del popolo. Durante la veglia dell’invio riceveranno il mandato missionario dal vescovo un prete diocesano (don Mattia Bozzolan) che sarà inviato come fidei donum nella missione diocesana in Brasile; due religiosi in partenza per l’Ecuador (il comboniano padre Stefano Zuin e suor Lucia Turato, terziaria francescana elisabettina) e la consacrata della comunità di Villaregia Patrizia Rigato, inviata a Porto Rico.

Ci saranno poi un’amministrativa (Sara Leggieri in partenza per la Repubblica Centrafricana) e nove medici di Medici con l’Africa Cuamm: Margherita Baracetti (Etiopia); Maria Francesca Dalla Porta (Tanzania); Marco Frison con la moglie Irene Avagnina (Mozambico); Stefania Liviero (Tanzania); Valentina Locati (Sud Sudan); Sara Mercanzin e Marta Trilli (Sierra Leone); Anastasia Troia (Uganda).

Una parte della veglia sarà dedicata anche all’accoglienza di quanti tornano dall’esperienza missionaria, in particolare verranno accolte e ringraziate per il servizio prestato in tanti anni tre suore terziarie francescane elisabettine: suor Chiara Dalla Costa che torna dopo aver trascorso 20 anni in missione (12 in Argentina e 8 in Ecuador); suor Loredana Scudellaro dopo 44 anni di missione (31 in Kenya e 13 in Argentina) e suor Chiarangela Venturin dopo 49 anni di missione (32 in Argentina e 17 in Ecuador).