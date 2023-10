Diocesi: Genova, promosse tre iniziative in occasione del Festival della Scienza

Nell’ambito del Festival della Scienza, in programma a Genova da giovedì 26 ottobre a domenica 5 novembre, sono presenti tre iniziative promosse dagli Uffici diocesani per la Cultura e per l’Università in collaborazione con l’Università degli studi di Genova. Obiettivo: indagare l’universo con l’occhio della scienza e della fede. Il primo appuntamento si terrà venerdì 3 novembre nella sala Quadrivium. Per l’occasione, la storica della critica d’arte Maurizia Migliorini dialogherà con don Adrea Villafiorita nell’incontro dal titolo “Le origini dell’universo nelle arti figurative”. Il secondo appuntamento è in programma venerdì 27 ottobre nell’Oratorio San Filippo. L’ex astronauta Franco Malerba intratterrà i presenti con una riflessione sui progetti e sugli interrogativi suscitati dalla presenza umana nello spazio. Infine, per tutta la durata del Festival sarà attivo presso il Museo diocesano un laboratorio dedicato alle tecniche usate fin dai tempi più antichi dai fabbricanti di carta per distinguere i propri prodotti. Grazie a questa iniziativa, bambini e ragazzi dai 6 ai 19 anni potranno compiere un viaggio ideale grazie ai documenti presenti nelle collezioni diocesane scoprendo l’evoluzione dell’impronta grafica. “Questi eventi sono un’occasione preziosa di collaborazione tra il mondo della cultura e della formazione e permettono alla diocesi di interfacciarsi con le scuole e di essere più presente sul territorio”, ha spiegato Eleonora Russo, coordinatrice dell’Ufficio Università della diocesi di Genova, dalle colonne del settimanale cattolico di Genova, “Il Cittadino”.