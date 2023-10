Immigrazione: Fond. Moressa, l’età media degli stranieri è 35,3 anni, contro i 46,9 degli italiani

La popolazione straniera residente in Italia si conferma stabile a quota 5 milioni ad inizio 2023, pari all’8,6% del totale. L’età media degli stranieri è 35,3 anni, contro i 46,9 degli italiani. Gli indicatori demografici spiegano bene la diversa tendenza: tra gli stranieri vi sono 11,0 nati ogni mille abitanti e 2,0 morti; tra gli italiani, 6,3 nati e 13,0 morti per mille abitanti. Significativo anche il numero di stranieri “naturalizzati” italiani: 133mila nel 2022, per un totale di 1,4 milioni negli ultimi 11 anni. Sono i dati contenuti nel Rapporto annuale 2023 sull’economia dell’Immigrazione, curato dalla Fondazione Leone Moressa e diffuso oggi.