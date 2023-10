Diocesi: Prato, domani la festa delle scuole cattoliche

Venerdì 20 ottobre le scuole cattoliche di Prato sono in festa. Dalle 9 alle 12 appuntamento al palazzetto dello sport di Maliseti per una mattinata di giochi e tanto divertimento dedicata ai bambini e ai ragazzi che frequentano i 18 istituti paritari pratesi.

Dopo l’accoglienza, a cura dei ragazzi delle medie, spazio ai canti e alle attività proposte dall’Ufficio diocesano per l’educazione e la scuola. Dalle 10.30, lo spettacolo del mago e educatore Andrea Sestieri. In chiusura, verso le 11.30, è previsto l’intervento del vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini.

L’Ufficio per l’educazione e la scuola ha pensato di riproporre la festa delle scuole cattoliche all’inizio del nuovo anno, anche per recuperare l’appuntamento che era stato annullato lo scorso maggio a causa del maltempo.

Un anno, il 2023-2024, che è partito bene e anche le iscrizioni sono positive. In totale sono 2.662 i bambini e ragazzi che frequentano i 18 istituti aderenti al coordinamento delle scuole cattoliche, dei quali uno situato fuori comune e tre non della diocesi (8 nidi, 16 scuole dell’infanzia, 9 primarie, una secondaria di primo grado e una secondaria di secondo grado), seguiti da 266 docenti. Numeri in continuità con quelli dello scorso anno.