Diocesi: Lodi, sabato nella chiesa parrocchiale di San Gualtero la veglia missionaria e preghiera per la pace

Sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di San Gualtero in Lodi, sabato 21 ottobre alle 21, la veglia missionaria diocesana. È promossa dal Centro missionario diocesano e propone il tema scelto anche a livello nazionale, “Cuori ardenti, piedi in cammino”, che si ispira al brano di Vangelo sui discepoli di Emmaus. La veglia diocesana sarà presieduta dal vescovo di Lodi, mons. Maurizio Malvestiti, che ha fortemente voluto in questa occasione anche una speciale preghiera per la pace. Se infatti la Cei ha indetto per il 17 ottobre una giornata di digiuno e preghiera per la pace, sabato 21 ottobre diventa l’occasione per pregare anche insieme, nella dimensione diocesana. Durante la veglia si potrà ascoltare la testimonianza di una missionaria cabriniana.

Domenica 22 ottobre alle 16.30, nella 97ª Giornata missionaria mondiale, la parrocchia ospiterà un evento centrale nell’anno giubilare per gli ottocento anni dalla morte di San Gualtero: la celebrazione giubilare diocesana, che sarà presieduta dal card. Gualtiero Bassetti, già presidente Cei; concelebreranno il vescovo e diversi sacerdoti. A Lodi il cardi. Bassetti presiederà dunque la celebrazione giubilare diocesana, in occasione dell’anno dedicato a San Gualtero.