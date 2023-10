Diocesi: Vittorio Veneto, il 22 ottobre eventi in memoria di mons. Costantino Stella

“In memoria dell’arcivescovo Costantino Stella (1900 – 1973)”: è il tema dell’iniziativa promossa, per il 22 ottobre, dalla parrocchia del duomo di Santa Maria Assunta, Città di Pieve di Soligo e dall’Istituto diocesano Beato Toniolo (diocesi di Vittorio Veneto). Una giornata di eventi per ricordare il presule pievigino in ricordo del 50° anniversario della morte, alla presenza dei cardinali Giuseppe Petrocchi, attuale successore di Stella come arcivescovo dell’arcidiocesi de L’Aquila, e Beniamino Stella. Il programma prevede alle 10 presso il duomo di Santa Maria Assunta la messa presieduta dal card. Petrocchi, accompagnato dal vescovo Corrado Pizziolo e dal card. Beniamino Stella. A seguire nell’auditorium comunale Battistella Moccia avrà luogo la commemorazione dell’arcivescovo Costantino Stella, moderata da Marco Zabotti, direttore scientifico Istituto Beato Toniolo. Alle 12 la cerimonia di inaugurazione e benedizione del capitello restaurato e della piazzetta intitolata all’arcivescovo Stella.