Diocesi: San Benedetto del Tronto, da domani 3 giorni di preghiera, riflessione e festa per i 45 anni del Centro Famiglia

“Famiglia in festa”: è questo il titolo che il Centro Famiglia di San Benedetto del Tronto, presieduto da Nicola Farinelli, ha dato ai tre giorni di preghiera, riflessione e festa organizzati in occasione dei primi 45 anni di attività. I festeggiamenti si apriranno venerdì 20 ottobre con un concerto, proseguiranno sabato 21 con un convegno e si chiuderanno domenica 22.

Al convegno di sabato, che si svolgerà all’hotel Parco dei Principi di Grottammare, alle ore 16, sul tema “Famiglia oggi: luci ed ombre”, interverrà, tra gli altri, mons. Carlo Bresciani, vescovo di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, come si legge sul giornale diocesano “L’Ancora”. I tre giorni di festeggiamenti si chiuderanno con un momento di preghiera e convivialità. Domenica 22 ottobre, alle ore 11,30, presso la parrocchia Sant’Antonio di Padova ci sarà una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Bresciani e dedicata in particolar modo alle famiglie.

Al termine della Messa ci sarà un momento di agape fraterna presso l’oratorio della parrocchia.