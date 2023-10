Economia: Todi, da domani al 23 ottobre la quarta edizione del Social Enterprise Open Camp

Dal 20 al 23 ottobre la città di Todi ospiterà la quarta edizione del Social Enterprise Open Camp, appuntamento di formazione internazionale dedicato all’imprenditoria sociale. Ideato e promosso da Fondazione Opes-lcef e da Consorzio nazionale Cgm, con il supporto di diversi partner e in collaborazione con l’amministrazione comunale di Todi, l’evento metterà in dialogo realtà che si occupano di economia sociale, grazie all’interlocuzione con esponenti della filantropia, accademici e protagonisti dell’industria e della finanza attraverso un percorso formativo intensivo e immersivo declinato in workshop, debate, tavole rotonde, keynote speech.

“Unlocking the potential of human & social capital” è il titolo di questa nuova edizione che si ripropone di esplorare il valore, l’importanza e il ruolo del capitale umano e del capitale sociale e relazionale, veri e propri potenziali motori di cambiamento, sviluppo e crescita delle imprese a impatto.

Il sipario dell’evento si alzerà alle ore 15 del 20 ottobre all’interno del teatro comunale di Todi dove, a confrontarsi sul tema, si susseguiranno ospiti internazionali e italiani, rappresentanti del mondo economico, sociale e giornalistico, come Peter Halbrook (ceo Social Enterprise UK), Francine Munyaneza (ceo e fondatore di Munyax Eco), Caroline Caporossi (direttore esecutivo di Roots), Njambi Kibe (cofondatore Purefresh), Faith Pella (cofondatore di Kilimo Fresh Food), Valeria Valotto (vicepresidente Progetto Quid), Maria Luisa Ferreira (Head of Social Program, Eib Institute), Emilio Casalini (giornalista, autore e conduttore televisivo), Giulio Quaggiotto (ex responsabile dell’innovazione strategica di Undp), Celia Hodson (fondatore di Hey Girls), Pauline Koelbl (fondatore e socio-amministratore di ShEquity), Laura Orestano (ceo di SocialFare) Elena Casolari (co-founder & partner di Opes Italia Sicav), Harish Hande (fondatore di Selco-India).

Il Social Enterprise Open Camp proseguirà il 21 e il 22 ottobre nel convento di Montesanto, dove si alterneranno panel, tavole rotonde e workshop, per concludersi la mattina del 23 ottobre facendo ritorno nel teatro comunale di Todi.