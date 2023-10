Diocesi: Rimini, dal 23 al 25 ottobre torna la Settimana biblica. L’edizione 2023 è dedicata al Libro di Rut

Dal 23 al 25 ottobre torna l’appuntamento annuale della Settimana biblica nella diocesi di Rimini. La ricorrenza, nata 24 anni fa, rappresenta la ripresa della vita pastorale dopo i mesi estivi e, attraverso conferenze e laboratori, diventa opportunità per avvicinare l’intera comunità ai testi biblici favorendo, in questo modo, la preghiera e il rapporto con le Scritture.

L’edizione 2023 è dedicata al Libro di Rut. “La scelta intende proporre la riscoperta di un libro antico – spiega don Gabriele Gozzi, responsabile del Servizio diocesano Apostolato biblico –, poco conosciuto da noi cristiani, ma che contiene domande molto attuali circa il senso della vita e della morte, dell’amore e del dolore, dell’accoglienza e del riscatto. Durante le conferenze serali potremo aprire lo straordinario scrigno di sapienza umana e divina racchiuso nei quattro capitoli di Rut, per cercare Dio e la sua volontà non soltanto nel Creato, nei profeti e nel roveto ardente, ma anche nelle parole e nei gesti di Noemi, Rut e Booz e raccogliere dal testo degli spunti pratici per vivere oggi la propria vocazione battesimale”.

Tre le serate previste presso la Sala Manzoni della diocesi di Rimini (via IV Novembre 35) che vedranno l’intervento della biblista Donatella Scaiola, professoressa alla Facoltà di Missiologia della Pontificia Università Urbaniana, Lucia Vantini, teologa e presidente del Coordinamento delle teologhe italiane, e Paolo Curtaz, teologo pastoralista. Le conclusioni, durante l’ultima serata, saranno del vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi. Le tre serate saranno reperibili nei giorni successivi sul portale Icaroplay.it.