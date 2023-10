Relazioni internazionali: Univ. Cattolica Milano, domani lezione aperta di Paolo Gentiloni sull’Europa tra sfide e opportunità in un mondo che cambia

“Un’Europa protagonista? Sfide e opportunità in un mondo che cambia” è il titolo della lezione aperta promossa domani dalla Facoltà di Scienze politiche e sociali e dal Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Cattolica a Milano (aula magna – ore 11,30, largo Gemelli 1). Dopo i saluti istituzionali del rettore Franco Anelli, keynote speech sarà la lezione di Paolo Gentiloni, commissario per l’Economia dell’Unione europea. All’intervento di Gentiloni seguirà una tavola rotonda moderata dal preside della Facoltà di Scienze politiche Guido Merzoni. Si confronteranno Pietro Benassi, già rappresentante permanente dell’Italia presso l’Ue, attualmente opinionista; Riccardo Redaelli, docente di Storia e istituzioni dell’Asia; Mireno Berrettini, docente di Storia delle relazioni internazionali.

L’evento è promosso in occasione della presentazione dell’insegnamento “La diplomazia contemporanea nelle relazioni internazionali”, attivato per l’anno accademico 2023-2024 nell’ambito della Laurea magistrale in Politiche europee ed internazionali della Facoltà di Scienze politiche e sociali della Cattolica. Obiettivo del corso, affidato a Pietro Benassi e a Davide Borsani, è approfondire il ruolo della diplomazia nello sviluppo delle relazioni internazionali contemporanee sia sotto il profilo delle tecniche politiche e negoziali, sia prendendo in considerazione l’evoluzione del sistema internazionale. Inoltre, sarà anche esaminata l’azione diplomatica dell’Italia, in ambito europeo e globale, nel periodo più recente.