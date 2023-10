Giornata missionaria mondiale: diocesi Casale Monferrato, domani sera in cattedrale veglia di preghiera presieduta da mons. Sacchi

In vista della 97ª Giornata missionaria mondiale, la diocesi di Casale Monferrato vivrà domani, venerdì 20 ottobre, una veglia di preghiera presieduta dal vescovo Gianni Sacchi. Il momento di riflessione e condivisione è in programma dalle 21 nella cattedrale di Sant’Evasio. Durante la veglia missionaria verrà letta la testimonianza di una famiglia casalese impegnata nel sostenere progetti solidali in Ghana mentre il seminarista Joseph Kpozdro, che sabato sarà ordinato diacono, e il missionario diocesano fidei donum don Daniele Varoli, che opera da anni in Perù con l’Operazione Mato Grosso, racconteranno la loro esperienza si trova in Italia per un periodo di 4 mesi. Come viene ricordato oggi sul settimanale diocesana “La Vita casalese”, “proprio un progetto della parrocchia di don Daniele, sulle Ande del Perù, è stato destinatario quest’anno in primavera della raccolta fondi della ‘Quaresima di fraternità’”.

Domenica, poi, in occasione della Giornata missionaria mondiale, in tutte le parrocchie si raccoglieranno le offerte per le missioni: il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Missio, che a livello nazionale rappresenta le Pontificie Opere Missionarie.