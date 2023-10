Diocesi: Caritas Cagliari, sabato inaugurazione dell’ambulatorio oculistico. Mons. Baturi, “esperienza di carità diventa fattore di pace”

È in programma per sabato 21 ottobre l’inaugurazione del nuovo Ambulatorio oculistico della Caritas diocesana di Cagliari, sito in Villa Asquer. La cerimonia prenderà il via alla 9.30 alla presenza dell’arcivescovo Giuseppe Baturi, del direttore della Caritas diocesana, don Marco Lai, dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Cagliari, Viviana Lantini, del direttore sanitario dell’Ambulatorio, Giuseppe Frau, e del direttore di Cbm Italia, Massimo Maggio.

“Il nuovo servizio, coordinato da un team di oculisti, andrà a rafforzare l’impegno già portato avanti dall’Ambulatorio medico polispecialistico della stessa Caritas ‘Nabeel Khair e vittime del Covid-19’, grazie anche alle attrezzature mediche e occhiali donate da Cbm Italia – organizzazione umanitaria impegnata nella prevenzione e cura della cecità e della disabilità evitabile e nell’inclusione delle persone con disabilità nel Sud del mondo e in Italia – nell’ambito della collaborazione con la stessa Caritas diocesana”, viene spiegato in una nota.

“In questi tempi di violenza – dice mons. Baturi – in cui l’integrità della persona viene compromessa, ancora di più l’esperienza di carità diventa un fattore di pace perché si interessa del benessere integrale dell’uomo”.